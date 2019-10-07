Наука и технологии
Сегодня 10:47
Хакеры атаковали кандидатов в президенты США
А также журналистов и влиятельных граждан Ирана, живущих за пределами страны
В официальном блоге Microsoft появилась информация, согласно которой иранское хакерское объединение Phosphorous имеет отношение к атакам на аккаунты, как-либо связанные с президентской предвыборной кампанией в США, а также целым списком различных лиц: начиная от бывших и нынешних американскими чиновников, заканчивая журналистами и известными иранцами, своевременно покинувшими исламскую республику.
По данным специалистов американской компании, за 30 дней в течение сентября и августа хакеры совершили более 2,5 тыс попыток по идентификации учетных записей электронной почты “неугодных” лиц, после чего была совершена организованная хакерская атака на 241 учетных записей из списка. Судя по всему, попытки были успешными.
Также в блоге Microsoft говорится о том, что в данном случае в первую очередь речь идет о совершенно разных людях, в число которых входят различные американские политики связанные с президентской кампанией в США, журналисты и представители СМИ, а также популярные иранцы, покинувшие родину по тем или иным причинам.
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