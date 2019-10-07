Хакеры атаковали кандидатов в президенты США

По данным специалистов американской компании, за 30 дней в течение сентября и августа хакеры совершили более 2,5 тыс попыток по идентификации учетных записей электронной почты “неугодных” лиц, после чего была совершена организованная хакерская атака на 241 учетных записей из списка. Судя по всему, попытки были успешными.

Также в блоге Microsoft говорится о том, что в данном случае в первую очередь речь идет о совершенно разных людях, в число которых входят различные американские политики связанные с президентской кампанией в США, журналисты и представители СМИ, а также популярные иранцы, покинувшие родину по тем или иным причинам.