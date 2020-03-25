Хакеры атаковали крупную сеть больниц в самый разгар всемирной пандемии коронавируса

Так, сеть парижских больниц, которая подверглась DDoS-атаке, включает в себя 39 государственных учреждений, общий штат которого составляет 100 тыс человек. К слову, данное вмешательство в работу серверов могла иметь катастрофические последствия, но, к счастью, специалисты сумели “отбить” ее буквально в течение первых полутора часов.

По словам агентства безопасности информационных систем Франции, на сегодняшний день работа абсолютно всех компьютерных систем французских больниц была восстановлена, а работники вновь получили доступ к Skype и другим приложениям, которого были лишены на время устранения проблемы.