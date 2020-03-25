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Хакеры атаковали крупную сеть больниц в самый разгар всемирной пандемии коронавируса
К счастью, попытка “положить” сервера была отбита в течение кратчайших сроков
Французские СМИ сообщили о том, что в воскресенье, 22 марта, хакеры атаковали крупную сеть больниц. Особую циничность всей этой ситуации добавляет факт того, что хакерская атака произошла в самый разгар пандемии коронавируса.
Так, сеть парижских больниц, которая подверглась DDoS-атаке, включает в себя 39 государственных учреждений, общий штат которого составляет 100 тыс человек. К слову, данное вмешательство в работу серверов могла иметь катастрофические последствия, но, к счастью, специалисты сумели “отбить” ее буквально в течение первых полутора часов.
По словам агентства безопасности информационных систем Франции, на сегодняшний день работа абсолютно всех компьютерных систем французских больниц была восстановлена, а работники вновь получили доступ к Skype и другим приложениям, которого были лишены на время устранения проблемы.