Хакеры атаковали ресурсы российского танкового завода

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Хакеры атаковали ресурсы российского танкового заводаНо не сложилось
Как сообщила пресс-служба предприятия «Уралвагонзавод», на котором производят танки для ВС России, перед отправкой в войска танка Т-90 «Прорыв» было получено предупреждение о готовящейся кибератаке на информационную инфраструктуру завода.
Сейчас сайт переведён в режим ограниченного доступа, что никак не отражается на его функциональности и в целом для производственной деятельности.
«Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности», — отметили в пресс-службе производителя.