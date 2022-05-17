Хакеры атаковали ресурсы российского танкового завода

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«Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности», — отметили в пресс-службе производителя.