Хакеры использовали аккаунт известного актёра для продвижения своей криптовалюты

Опубликовано 18 апреля 2024, 15:00
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Хакеры использовали аккаунт известного актёра для продвижения своей криптовалютыНо не успели ничего сделать
Британский актёр Том Холланд стал жертвой взлома его аккаунта в соцсети Х. От имени актёра мошенники начали распространять ложную информацию для продвижения мошеннической криптовалюты.
От имени актёра злоумышленники начали предлагать ссылку на фейковую страницу, призывая пользователей получить «ранний доступ к токену SPIDER», который на самом деле является мошеннической ловушкой, а также NFT Spiderverse, который Холланд якобы начал продавать.
Учитывая, что на актёра, сыгравшего человека-паука — отсюда и название токена и всей мошеннической кампании, — подписано 7 млн человек, масштаб возможного обмана нетрудно представить.
Но и администраторы аккаунта Тома Холланда, и поддержка соцсети быстро отреагировали. Все мошеннические ссылки удалены и сейчас ведётся расследование инцидента.