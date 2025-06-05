Хакеры используют фишинговые сайты для кражи биометрии

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о новой схеме мошенничества, в которой преступники крадут не только деньги и банковские данные, но и изображения лиц пользователей. Мошенники притворяются продавцами на сайтах с объявлениями и просят перейти в другой мессенджер для общения. Там они присылают ссылку на оплату, которая ведёт на поддельный сайт. После ввода данных карты и перевода денег жертву просят подтвердить личность, давая сайту доступ к камере и показывая лицо с разных ракурсов. После этого никаких действий не происходит, кроме просьбы закрыть страницу.

Эксперты объясняют, что таким образом злоумышленники собирают подробные фото людей, которые потом могут использовать для кражи аккаунтов на других сервисах с видеоподтверждением. По словам старшего аналитика Ольги Алтуховой, пользователям важно внимательно относиться к любым просьбам в интернете о предоставлении личной информации. Она советует обязательно проверять адрес сайта, чтобы он совпадал с оригиналом, и не давать доступ к камере или другим данным без уверенности в безопасности.

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать специальные программы для защиты от фишинга. Они помогают предупредить пользователя, если он пытается перейти на поддельный сайт. Важно сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой подобных мошенников и защитить свои деньги и личные данные.