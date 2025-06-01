Хакеры используют QR-коды для кражи денег с банковских счетов

QR-коды становятся новым инструментом в руках мошенников, предупреждает Максим Семов, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России. Они находят способы обмануть людей через функции банков, магазинов и даже сервисов проката. Особо популярной у злоумышленников стала схема со снятием наличных через QR-коды, когда клиенту звонят от имени банка, сообщая о якобы оформленном на его имя кредите. Под предлогом защиты средств клиента просят создать QR-код в приложении банка и отправить его скриншот, а затем снимают деньги без дополнительного подтверждения.

По словам Семова, подобные схемы возможны из-за удобства технологии: для снятия наличных по QR-коду не нужна банковская карта или подтверждение через PIN. Но это не единственный способ злоупотребления. Мошенники подменяют статические QR-коды на кассах магазинов или в ресторанах, перенаправляя деньги на свои счета вместо оплаты товаров или чаевых. В рекламных объявлениях они размещают QR-коды, ведущие к автоматическим списаниям средств без ведома пользователя.

Даже прокатные сервисы не остались в стороне. Семов рассказал о случаях, когда злоумышленники подменяли QR-коды на самокатах и велосипедах, перенаправляя оплату аренды себе. Эксперт отметил, что потенциал таких мошеннических схем только растёт, и призвал пользователей быть бдительными: проверять подлинность QR-кодов и избегать их передачи третьим лицам.