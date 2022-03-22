Хакеры из Anonymous взломали более сотни российских принтеров

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Хакеры из Anonymous взломали более сотни российских принтеровИ напечатали антироссийские листовки
Хакеры из группировки Anonymous заявили, что взломали в России более сотни принтеров, на которых распечатали более чем 100 тысяч «антипропагандистских» листовок.
Как сообщается, хакеры писали в листовках, как обходить блокировки в России с помощью браузера Tor, призывали россиян выступать против спецоперации на Украине и т.п.
«Мы распечатывали антипропагандистские листовки и инструкции по установке Tor на принтерах по всей России в течение двух часов. На данный момент мы напечатали более 100 тыс. копий. Над этой операцией прямо сейчас продолжают работать 15 человек», — заявили хакеры.