Хакеры из Anonymous взломали более сотни российских принтеров

Как сообщается, хакеры писали в листовках, как обходить блокировки в России с помощью браузера Tor, призывали россиян выступать против спецоперации на Украине и т.п.

«Мы распечатывали антипропагандистские листовки и инструкции по установке Tor на принтерах по всей России в течение двух часов. На данный момент мы напечатали более 100 тыс. копий. Над этой операцией прямо сейчас продолжают работать 15 человек», — заявили хакеры.