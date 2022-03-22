Наука и технологии
Сегодня в 19:22
1 мин.

Хакеры из Anonymous взломали более сотни российских принтеров

И напечатали антироссийские листовки
Хакеры из группировки Anonymous заявили, что взломали в России более сотни принтеров, на которых распечатали более чем 100 тысяч «антипропагандистских» листовок.
Хакеры из Anonymous взломали более сотни российских принтеров

Как сообщается, хакеры писали в листовках, как обходить блокировки в России с помощью браузера Tor, призывали россиян выступать против спецоперации на Украине и т.п.

«Мы распечатывали антипропагандистские листовки и инструкции по установке Tor на принтерах по всей России в течение двух часов. На данный момент мы напечатали более 100 тыс. копий. Над этой операцией прямо сейчас продолжают работать 15 человек», — заявили хакеры.

Новости партнеров
Новости партнеров