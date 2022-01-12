Хакеры из Индии заразили своим вирусом собственный компьютер

С конца ноября по начало декабря 2021 года, эксперты Malwarebytes Labs наблюдали, как злоумышленники использовали вредоносные документы формата RTF, выдавая себя за представителей пакистанских властей, и заражали системы своих целей трояном, известным как Ragnatela.

Ragnatela способен самостоятельно выполнять команды внутри системы, делать скриншоты, передавать информацию о нажатии клавиш, собирать на зараженной машине конфиденциальные файлы, а также списки запущенных приложений.

Malwarebytes Labs обнаружили, что хакеры случайно заразили один из своих компьютеров, благодаря этому, исследователи смогли отслеживать действия хакеров. По итогу эксперты собрали информацию о целях хакеров, где оказались Министерство обороны Пакистана и преподаватели факультетов молекулярной медицины и биологических наук из нескольких университетах.