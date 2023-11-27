Хакеры из Китая два года скрытно воровали данные европейского производителя чипов

По данным отчета NRC, хакеры украли интеллектуальную собственность компании, включая дизайны чипов. Однако полный объем ущерба от кибератаки пока не раскрыт.

Хакеры использовали учетные данные из предыдущих утечек данных на платформах, таких как LinkedIn, и затем применяли брутфорс-методы для угадывания паролей.

Они также обходили двухфакторную аутентификацию, изменяя номера телефонов. Хакеры терпеливо проверяли наличие новых данных для кражи каждые несколько недель, а затем тайно выгружали их, используя зашифрованные файлы, загруженные в облачные хранилища, такие как Microsoft OneDrive, Dropbox и Google Drive.

NXP, играющая важную роль на глобальном рынке полупроводников, особенно после приобретения американской компании Freescale в 2015 году, известна разработкой безопасных Mifare чипов для общественного транспорта в Нидерландах, а также за безопасные элементы для iPhone, в частности для Apple Pay.