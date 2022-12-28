Хакеры из RaHDit рассказали, что всегда подберут нужное «оружие» против украинских киберпреступников

По его словам, российские хакеры всегда смогут подобрать как необходимое «оружие» для противодействия украинским киберпреступникам, так и «ключ» к украинской информационной системе.

Также хакер отметил, что после каждой громкой утечки украинская сторона принимает какие-то меры защиты, в чём украинцам помогают зарубежные специалисты.

«Битва в киберпространстве — это постоянно "меч и щит". Есть защита от какого-то оружия – хорошо, мы другое оружие подберём, соответственно, подбирается другая защита, а мы ещё что-то подберём. Это такая "битва умов". Война идёт не только на поле боя, она идёт и в киберпространстве», — подчеркнул хакер из RaHDit.