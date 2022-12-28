Хакеры из RaHDit рассказали, что всегда подберут нужное «оружие» против украинских киберпреступников

Хакеры из RaHDit рассказали, что всегда подберут нужное «оружие» против украинских киберпреступниковНезависимо от защиты
Один из участников российской кибергруппировки RaHDit рассказал, что «война идёт не только на поле боя», она также ведётся в киберпространстве.
Фото: Pbs.org
По его словам, российские хакеры всегда смогут подобрать как необходимое «оружие» для противодействия украинским киберпреступникам, так и «ключ» к украинской информационной системе.
Также хакер отметил, что после каждой громкой утечки украинская сторона принимает какие-то меры защиты, в чём украинцам помогают зарубежные специалисты.
«Битва в киберпространстве — это постоянно "меч и щит". Есть защита от какого-то оружия – хорошо, мы другое оружие подберём, соответственно, подбирается другая защита, а мы ещё что-то подберём. Это такая "битва умов". Война идёт не только на поле боя, она идёт и в киберпространстве», — подчеркнул хакер из RaHDit.