Хакеры из Северной Кореи виноваты в более половины краж криптовалюты в 2024 году

За год количество украденных активов выросло на 21%, что свидетельствует о росте угрозы для криптоиндустрии.

Большинство атак произошло в I половине года. Однако после встречи лидеров КНДР и России в июне, активность северокорейских хакеров резко снизилась на 53%. Эксперты связывают это с возможным изменением тактики киберпреступников.

Основными целями остаются платформы децентрализованных финансов (DeFi), однако во II половине года участились атаки на централизованные сервисы.

Среди крупных случаев — взлом японской биржи DMM Bitcoin, потерявшей $305 млн, и атака на индийскую WazirX, которая приостановила вывод средств.