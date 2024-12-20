Хакеры из Северной Кореи виноваты в более половины краж криптовалюты в 2024 году

Опубликовано 20 декабря 2024, 08:071 мин.
Хакеры из Северной Кореи виноваты в более половины краж криптовалюты в 2024 годуВпечатляющая статистика
Согласно отчёту Chainalysis, в 2024 году хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили криптовалюту на $1.34 млрд — это 61% от общего объёма краж, который достиг $2.2 млрд.
За год количество украденных активов выросло на 21%, что свидетельствует о росте угрозы для криптоиндустрии.
Большинство атак произошло в I половине года. Однако после встречи лидеров КНДР и России в июне, активность северокорейских хакеров резко снизилась на 53%. Эксперты связывают это с возможным изменением тактики киберпреступников.
Основными целями остаются платформы децентрализованных финансов (DeFi), однако во II половине года участились атаки на централизованные сервисы.
Среди крупных случаев — взлом японской биржи DMM Bitcoin, потерявшей $305 млн, и атака на индийскую WazirX, которая приостановила вывод средств.