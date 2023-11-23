Хакеры из XDSpy атаковали российское предприятие и научный институт

Этим организациям было направлено электронное письмо с логотипом «ядерного» НИИ в подписи, а отправителем письма значилась некая логистическая компания из Калининграда. В письмах был вложен файл Zayavlenye.pdf, при открытии которого должен был запуститься вирус, отправляющий данные на сервер оператора.

Об этом сообщила компания F.A.C.C.T. — бывшее российское подразделение Group-IB.