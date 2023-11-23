Хакеры из XDSpy атаковали российское предприятие и научный институт

20:02, 23 ноября 2023
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Хакеры из XDSpy атаковали российское предприятие и научный институтКто они, неизвестно
Российский НИИ, занимающийся разработкой управляемого ракетного оружия, и одно из металлургических предприятий были атакованы хакерской группировкой XDSpy. Кто стоит за этими хакерами, неизвестно.
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Этим организациям было направлено электронное письмо с логотипом «ядерного» НИИ в подписи, а отправителем письма значилась некая логистическая компания из Калининграда. В письмах был вложен файл Zayavlenye.pdf, при открытии которого должен был запуститься вирус, отправляющий данные на сервер оператора.
Об этом сообщила компания F.A.C.C.T. — бывшее российское подразделение Group-IB.