Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 15:00
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Хакеры «китайского правительства» взломали сети интернет-провайдеров в США

Китай назвал это домыслами
Власти США заявили о крупной атаке китайских «правительственных хакеров» на инфраструктуру крупнейших американских интернет-провайдеров с миллионами активных клиентов.
Хакеры «китайского правительства» взломали сети интернет-провайдеров в США

© Ferra.ru

Якобы это была беспрецедентная атака, а в целом хакерская деятельность китайских хакеров «резко активизировалась по сравнению с тем, что было раньше». Об этом со ссылкой на свои источники в конгрессе США пишет The Washington Post.

Посольство КНР в США опровергло связь с хакерами, назвав это слухами и домыслами.