Хакеры «китайского правительства» взломали сети интернет-провайдеров в США

Якобы это была беспрецедентная атака, а в целом хакерская деятельность китайских хакеров «резко активизировалась по сравнению с тем, что было раньше». Об этом со ссылкой на свои источники в конгрессе США пишет The Washington Post.

Посольство КНР в США опровергло связь с хакерами, назвав это слухами и домыслами.