Хакеры массово рассылают россиянам вирусы через мессенджеры

В начале 2023 года количество вредоносного ПО и фишинговых ссылок, отправленных через мессенджеры российским пользователям, выросло в два-три раза по сравнению с концом 2022 года. Эту информацию сообщили СМИ, ссылаясь на экспертов по информационной безопасности.

Компания Positive Technologies, например, указывает, что доля мессенджеров в распространении вредоносного ПО среди атак на частные лица в первом квартале 2023 года составила 10%, в то время как в четвёртом квартале 2022 года она составляла всего 4%.

Атаки включают сообщения с опасными ссылками, которые могут привести к заражению устройств различными видами вредоносного ПО, такими как шпионские вирусы, а также непосредственно с опасными файлами. Злоумышленники могут маскировать ссылки под вакансии, а файлы — под легитимные программы.

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина отмечает, что наиболее часто злоумышленники используют мессенджеры для распространения шпионского ПО. Количество инцидентов, связанных с этим видом атак, постоянно растёт, и в первом квартале 2023 года каждая четвёртая атака на частных лиц включала использование вредоносного софта.

Пользователи Telegram, WhatsApp и Viber являются наиболее частыми целями таких атак, отмечает эксперт.