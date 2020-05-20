Хакеры могли похитить секретные данные японцев о новой сверхзвуковой ракете

Так, судя по данным источников в министерстве, в ведомстве вполне допускаю, что “данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки в тот момент, когда ведомство рассылало их компаниям оборонного сектора”. Делалось это в рамках проведения тендера на размещение заказа на производство нового типа вооружения.

Отметим, что новая ракета, чьи характеристики могли быть украдены злоумышленниками, относится к типу, используемому Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Благодаря своему строению, устройство способно развивать сверхзвуковую скорость, а также преодолевать значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника для нанесения точных ударов.