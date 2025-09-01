Хакеры молодеют. И подделывают ваш голос

Хакеры молодеют. И подделывают ваш голосНовые цифровые угрозы и защита
По данным МВД России, число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних за период с 2020 года и по 2024 год увеличилось в 74 раза. Одним из примеров стала операция в Санкт-Петербурге, где в марте 2024 года задержали 16-летнего подростка. Он подозревался в неправомерном доступе к компьютерной информации и сотрудничестве с мошенническими колл-центрами. Следствие считает, что юноша обслуживал оборудование для подмены телефонных номеров и получал оплату в криптовалюте. Работал он из арендованных квартир, где устанавливал GSM-шлюзы, использовал тысячи сим-карт и ноутбук. Чтобы не попасться, регулярно менял жильё и сим-карты.
Ирина Пантина в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» рассказал, что средний возраст хакеров сегодня составляет 25−35 лет, но в преступную деятельность нередко вовлекаются и более молодые. Всё начинается с интереса и экспериментов — от попыток взлома ради азарта до превращения в источник дохода.
Многие хакеры фактически ведут привычный «офисный» образ жизни: ходят на работу и получают зарплату, только эта зарплата — за преступную деятельность.
Отдельную угрозу представляет использование искусственного интеллекта. Технологии позволяют создавать поддельные аудио- и видеозаписи, которые сложно отличить от настоящих. Для атак достаточно, чтобы человек выложил несколько роликов или записей со своим голосом.
Если человек выкладывает видео со своим голосом, нейросеть может обучиться и использовать его для атак, например, звонить родственникам уже «вашим голосом». Чем больше цифровых следов мы оставляем в интернете, тем выше вероятность стать мишенью.
Пантина напомнила, что использование технологий не ограничивается мелкими мошенническими действиями. История киберпреступлений уже знает примеры атак, изменивших политические и экономические процессы. Среди них вирус Stuxnet, который остановил работу иранской ядерной программы, утечка переписки Хиллари Клинтон во время президентской кампании в США, атаки на «Аэрофлот», а также случаи промышленного шпионажа против крупных международных компаний.
По мнению эксперта, основной мерой защиты остаётся внимательность и осторожность в интернете.
Важно фильтровать информацию, осторожно относиться к публикации личных данных и быть внимательными к источникам. Бдительность — это первый шаг к цифровой безопасности.
Таким образом, киберпреступность не только растёт, но и стремительно молодеет. В условиях, когда искусственный интеллект используется для создания подделок и новых схем атак, защита личных данных становится задачей не только специалистов, но и каждого пользователя.