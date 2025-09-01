Хакеры молодеют. И подделывают ваш голос

По данным МВД России, число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних за период с 2020 года и по 2024 год увеличилось в 74 раза. Одним из примеров стала операция в Санкт-Петербурге, где в марте 2024 года задержали 16-летнего подростка. Он подозревался в неправомерном доступе к компьютерной информации и сотрудничестве с мошенническими колл-центрами. Следствие считает, что юноша обслуживал оборудование для подмены телефонных номеров и получал оплату в криптовалюте. Работал он из арендованных квартир, где устанавливал GSM-шлюзы, использовал тысячи сим-карт и ноутбук. Чтобы не попасться, регулярно менял жильё и сим-карты.

Ирина Пантина в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» рассказал, что средний возраст хакеров сегодня составляет 25−35 лет, но в преступную деятельность нередко вовлекаются и более молодые. Всё начинается с интереса и экспериментов — от попыток взлома ради азарта до превращения в источник дохода.