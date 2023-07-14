Хакеры начали атаковать российские организации от лица МЧС

Тематика рассылки агрессивная: от имени ведомства мошенники требовали посмотреть список сотрудников организации, которые «могут симпатизировать группам, дестабилизирующим внутреннюю ситуацию в России». Мошенники сразу в письме угрожали и обещали, что в случае бездействия и невыполнения их требований, против получателей и других сотрудников будут приняты «юридические меры».

Кроме того, в письма был «вшит» вредоносный файл, который при попадании в систему запускает слежку и сбор чувствительных данных с компьютера жертвы.