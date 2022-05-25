Хакеры начали использовать PDF-файлы для взлома компьютеров

Сценарий подобных атак следующий: жертва получает электронное письмо, в котором говорится о полагающейся ей выплате. К письму также прикрепляется PDF-файл, после открытия которого пользователю предлагается воспользоваться текстовым редактором Word.

Подразумевается, что приложение Microsoft запустит содержащийся внутри docx-файл, который и является заражённым. Что интересно, хакеры научились обманывать систему защиты. Так, открыв файл, пользователь видит уведомление о том, что документ был проверен и не является опасным.

Напомним, что чуть ранее также стало известно о появлении нового вируса-вымогателя Magniber. Его злоумышленники прятали в поддельных файлах обновлений Windows 11.