Хакеры начали массово скупать адреса сайтов за $1 для махинаций

Опубликовано 11 декабря 2024, 07:151 мин.
Хакеры начали массово скупать адреса сайтов за $1 для махинацийИ это малость пугает
По данным исследования Interisle Consulting Group, за последний год киберпреступники значительно увеличили использование доменных имен для атак.
Всего зафиксировано 16.3 млн случаев, включая фишинг, рассылку спама и вредоносное ПО. Наиболее заметный рост пришелся на спам — его объем удвоился, достигнув 8 млн атак.
Особое внимание исследователей привлекло увеличение на 81% использования доменов в кибератаках — с 4.8 до 8.6 млн.
Из них более 2.6 млн были зарегистрированы оптом, что на 106% больше, чем годом ранее. Кроме того, число субдоменов, задействованных в атаках, выросло на 114%, достигнув 1.2 млн.
Новые доменные зоны (gTLDs) ценой около $1 составили 37% киберпреступных доменов, хотя занимают лишь 11% рынка.
Особо активны оказались хостинг-площадки в Китае и Индии — там количество IP-адресов для киберпреступлений почти удвоилось.