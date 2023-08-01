Хакеры начали распространять вирусы через легендарную Minecraft

Через уязвимость в Java злоумышленники заражают вредоносным кодом сервер, а через него и отдельные компьютеры по всему миру. И если атака успешна, хакер может проводить любые удалённые операции, включая кражу личных файлов жертвы или шифрование данных для требования выкупа.

Вирус легко может опасть на компьютер через мод. В связи с этим один из поклонников Minecraft выпустил исправление этой проблемы. Патч нужно загрузить с расширением *.jar, а затем переместить в папку с модами. Лучше избегать версий игры 1.7.10 или 1.12.2 — обе уязвимы для взлома.