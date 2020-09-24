Хакеры начали взламывать аккаунты в Instagram с помощью фотографии

Сам процесс взлома заключается в следующем: хакеры отправляют специальную фотографию, которую жертва должна сохранить на устройстве. Данные манипуляции, по данным экспертов, приводили к доступу хакеров к учетной записи пользователя. Так, злоумышленники, таким способом, могут не только прочитать все сообщения, отправленные и полученные в Instagram, но и добавлять и удалять публикации. Кроме того, “дыра” в безопасности привела и к тому, что у хакеров появился доступ к контактам, камере устройства, а также местоположению.

После того, как Facebook узнала об этой проблеме, Instagram выпустила обновление с устранением неисправности. Но проблема все еще наблюдается у ряда пользователей, которые не обновили программу.