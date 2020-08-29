Хакеры начали взламывать принтеры для привлечения внимания к уязвимостям оборудования

В качестве взломщиков выступили специалисты CyberNews — по словам экспертов по кибербезопасности, таким образом они пытаются привлечь внимание к уязвимости принтеров, которую долгое время никто и не пытается “залатать”. Через взломанные принтеры сотрудники CyberNews распечатали руководство по защите принтера, оставив там же ссылку на более подробную версию, опубликованную на страницах издания.

Также эксперты сообщили, что для поиска уязвимых принтеров они воспользовались поисковиком Shodan, в результате чего им удалось найти более 800 тыс принтеров с возможностью сетевой печати, из которых 447 тыс оказались беззащитны перед хакерской атакой.