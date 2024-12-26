Хакеры начали заманивать пользователей в свои ловушки чрез сервис Google Ads

И если кошелёк есть, тогда потенциальную жертву перенаправляет на поддельный ресурс, который имитирует официальный сайт NFT-проекта Pudgy Penguins. Сразу после перехода на фейковый проект данные жертвы уходят мошенникам либо злоумышленники обманом заставляют жертв подключить свои кошельки к их системе.

По словам экспертов, пока действия скамеров затрагивают лишь блокчейн Pudgy Penguins, но их метод вполне может быть адаптирован к другим проектам и масштабирован до внушительных кампаний.