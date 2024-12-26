Хакеры начали заманивать пользователей в свои ловушки чрез сервис Google Ads

Опубликовано 26 декабря 2024, 19:301 мин.
Хакеры начали заманивать пользователей в свои ловушки чрез сервис Google AdsИспользуют вредоносный код
В США эксперты по безопасности блокчейна компании Scam Sniffer предупредили о новой мошеннической схеме по отъёму средств через рекламный сервис Google Ads. Злоумышленники показывают вредоносную рекламу с вшитым кодом JavaScript, проверяющим, есть ли у пользователя криптокошелёк.
И если кошелёк есть, тогда потенциальную жертву перенаправляет на поддельный ресурс, который имитирует официальный сайт NFT-проекта Pudgy Penguins. Сразу после перехода на фейковый проект данные жертвы уходят мошенникам либо злоумышленники обманом заставляют жертв подключить свои кошельки к их системе.
По словам экспертов, пока действия скамеров затрагивают лишь блокчейн Pudgy Penguins, но их метод вполне может быть адаптирован к другим проектам и масштабирован до внушительных кампаний.
Источник:Happy Coin News
Автор:Андрей Кадуков
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