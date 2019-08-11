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Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei

Уязвимости в 40 драйверах уровня ядра от 20 вендоров

На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.

Такие типовые уязвимости позволяют приложениям с низким уровнем доступа использовать заложенные в драйверы функции для выполнения злонамеренных действий в наиболее «чувствительных» зонах операционной системы Windows, таких как ядро ОС.

В список вендоров оборудования с такими уязвимостями входят: American Megatrends International (AMI)

  • ASRock
  • ASUSTeK Computer
  • ATI Technologies (AMD)
  • Biostar
  • EVGA
  • Getac
  • GIGABYTE
  • Huawei
  • Insyde
  • Intel
  • Micro-Star International (MSI)
  • NVIDIA
  • Phoenix Technologies
  • Realtek Semiconductor
  • SuperMicro
  • Toshiba
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