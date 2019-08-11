Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei

На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Такие типовые уязвимости позволяют приложениям с низким уровнем доступа использовать заложенные в драйверы функции для выполнения злонамеренных действий в наиболее «чувствительных» зонах операционной системы Windows, таких как ядро ОС.
В список вендоров оборудования с такими уязвимостями входят: American Megatrends International (AMI)
- ASRock
- ASUSTeK Computer
- ATI Technologies (AMD)
- Biostar
- EVGA
- Getac
- GIGABYTE
- Huawei
- Insyde
- Intel
- Micro-Star International (MSI)
- NVIDIA
- Phoenix Technologies
- Realtek Semiconductor
- SuperMicro
- Toshiba