Хакеры нашли новый способ воровать аккаунты пользователей через браузер

Специалисты выяснили, что хакеры научились создавать поддельные веб-страницы, которые имитируют окна входа различных сервисов. Они подменяют кнопку регистрации или входа на фишинговом сайте, нажав на которую у жертвы открывается новая страница в браузере.

Она имитирует окно входа, напоминая своим внешним видом сервисы Google, Facebook, Dropbox и т.д. Как только пользователь вводит свои логин и пароль, они мгновенно передаются на сервера мошенников.

Эксперты отдельно отметили, что поддельная страница входа очень сильно напоминает оригинальную, поэтому отличить её от настоящей достаточно сложно. В связи с этим, единственный совет, который дали специалисты — с осторожностью посещать сомнительные веб-ресурсы.