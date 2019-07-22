Хакеры нашли план отсоединения Рунета во взломанной базе данных спецслужб

По данным издания ZDNet, команда, именующая себя 0v1ru$, получила доступ к серверам SyTech 13 июля, взломав Active Directory сайта и оттуда уже проникнув во всю сеть.

“Хакеры разместили скриншоты серверов компании в Twitter, а затем поделились похищенными данными с Digital Revolution, еще одной хакерской группой, которая в прошлом году взломала компанию Quantum, еще одного подрядчика ФСБ. Эта вторая хакерская группа более подробно поделилась похищенными файлами в своем аккаунте в Твиттере в четверг, 18 июля, а впоследствии и с российскими журналистами”, — пишет ZDNet.

Украденные данные включали информацию о ряде проектов, которые SyTech разрабатывала для ФСБ с 2009 года. В числе прочего, там были замечены две интересные разработки: “Надежда” — программа для “исследования топологии российского интернета и его связи с сетью других стран” и “Tax-3” — обособленная от мирового интернета сеть для хранения информации о “высокочувствительных государственных деятелях, судьях и чиновниках местной администрации”. Предполагается, что эти два проекта связаны с попытками России выяснить, возможно ли эффективно отделить внутренний интернет от остальной сети в случае возникновения подобной необходимости.