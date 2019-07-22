Ferra

Хакеры нашли план отсоединения Рунета во взломанной базе данных спецслужб

Спецслужбы давно занимались вопросом создания автономного интернета
Группа хакеров взломала сервера подрядчика Федеральной службы безопасности Российской Федерации под названием SyTech. После получения доступа ко всей сети компании в начале июля, им удалось украсть порядка 7,5 ТБ данных с внутренних серверов SyTech. Из украденных данных в том числе выяснилось, как именно российская сторона изучает возможность отключения страны от общего интернета.

По данным издания ZDNet, команда, именующая себя 0v1ru$, получила доступ к серверам SyTech 13 июля, взломав Active Directory сайта и оттуда уже проникнув во всю сеть.

“Хакеры разместили скриншоты серверов компании в Twitter, а затем поделились похищенными данными с Digital Revolution, еще одной хакерской группой, которая в прошлом году взломала компанию Quantum, еще одного подрядчика ФСБ. Эта вторая хакерская группа более подробно поделилась похищенными файлами в своем аккаунте в Твиттере в четверг, 18 июля, а впоследствии и с российскими журналистами”, — пишет ZDNet.

Украденные данные включали информацию о ряде проектов, которые SyTech разрабатывала для ФСБ с 2009 года. В числе прочего, там были замечены две интересные разработки: “Надежда” — программа для “исследования топологии российского интернета и его связи с сетью других стран” и “Tax-3” — обособленная от мирового интернета сеть для хранения информации о “высокочувствительных государственных деятелях, судьях и чиновниках местной администрации”. Предполагается, что эти два проекта связаны с попытками России выяснить, возможно ли эффективно отделить внутренний интернет от остальной сети в случае возникновения подобной необходимости.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...