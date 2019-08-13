Хакеры нашли способ взломать любой ноутбук Apple с помощью кабеля Lightning

На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователь безопасности под ником MG показал новый способ, который позволяет взломать любой компьютер Apple.

Для этого он разработал специальный «хакерский» кабель Lightning, который внешне не отличается от официального и выполняет все необходимые функции, включая передачу данных и зарядку.

Так называемые O.MG Cables получили дополнительный чип, который злоумышленники могут активировать удалённо и подключиться к Mac для запуска на нём команд и скриптов. Также предусмотрен инструмент, который «убьёт» USB-имплант, чтобы избавиться от улик.

На данный момент разработка требует от злоумышленника находиться на расстоянии не более 90 метров для активации кабеля. Сейчас MG предлагает такие кабели за 200 долларов. Он собирается производить их как законный инструмент безопасности.