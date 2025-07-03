Хакеры научились клонировать фишинговые сайты с помощью ИИ за 30 секунд

По словам представителей Okta, это первый зафиксированный случай, когда ИИ использовался не для написания текста фишингового письма, а для создания полной инфраструктуры атаки.

В демонстрации, представленной журналистам Axios, фальшивый сайт создавался по простому текстовому запросу: «Сделай копию login.okta.com». Хотя подтверждений успешной кражи учетных данных пока нет, Okta обнаружила и другие поддельные сайты, нацеленные на пользователей Microsoft 365 и криптосервисов.

Vercel уже удалил вредоносные ресурсы и работает над системой жалоб и автоматического обнаружения подобных злоупотреблений.

Однако исследователи обнаружили, что выложенные на GitHub клоны v0 позволяют хакерам продолжать атаки даже в случае блокировки оригинальной платформы.