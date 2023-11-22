Хакеры научились красть данные банковских карт через поддельное обновление браузеров на Mac

Новый вид мощного вредоносного ПО, названный Atomic macOS Stealer (AMOS), способен красть пароли iCloud Keychain, номера кредитных карт, криптовалютные кошельки, файлы и многое другое.

После первоначального обнаружения угрозы AMOS в марте и апреле, исследователи безопасности из Malwarebytes обнаружили, что пользователи Mac устанавливают AMOS через поддельные сайты обновления Chrome и Safari.

Новый метод атаки с использованием AMOS называется ClearFake. Этот метод был ранее замечен в атаках на компьютеры с Windows. Теперь же он распространяется и на пользователей Mac.

Для защиты от Atomic macOS Stealer (AMOS) рекомендуется не загружать программное обеспечение из ненадежных или неизвестных источников, обновлять Safari напрямую через настройки системы Mac или Chrome непосредственно от Google или внутри приложения Chrome.