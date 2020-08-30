Хакеры научились "обманывать" антивирус Google Диска, загружая зараженные файлы

Что самое интересное, делается это крайне просто. Достаточно лишь изначально загрузить вполне себе безобидный файл, после чего заменить его вредоносным — сервис позволяет “редактировать” уже загруженный документ без особых проблем. Но что самое удивительное, после внесения изменений, система не меняет ссылку и не проверяет загруженный файл на вирусы.

”Google позволяет вам изменять файл и не проверяет, является ли он того же типа. Компания даже не смотрит, имеет ли он одно и то же расширение”, — отметил А. Никочи, который и обнаружил данную уязвимость.