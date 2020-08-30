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Хакеры научились "обманывать" антивирус Google Диска, загружая зараженные файлы
На удивление нехитрый способ обойти защиту сервиса
В последнее время все чаще люди хранят свои данные в сети. Для этого подходят такие облачные сервисы как Microsoft OneDrive, Яндекс.Диск и т.д. Немало файлов передаются друг другу и при помощи Google Диска, антивирус которого, как оказалось, хакеры научились “обманывать”, загружая зараженные файлы.
Что самое интересное, делается это крайне просто. Достаточно лишь изначально загрузить вполне себе безобидный файл, после чего заменить его вредоносным — сервис позволяет “редактировать” уже загруженный документ без особых проблем. Но что самое удивительное, после внесения изменений, система не меняет ссылку и не проверяет загруженный файл на вирусы.
”Google позволяет вам изменять файл и не проверяет, является ли он того же типа. Компания даже не смотрит, имеет ли он одно и то же расширение”, — отметил А. Никочи, который и обнаружил данную уязвимость.