Хакеры научились подглядывать за пользователями через детские "умные" часы

Так, по словам специалистов, крайне популярная модель часов Х4, разработанная исключительно для использования детьми, имеет определенную проблему с безопасностью. С ее помощью хакеры могут прослушивать голосовые вызовы часов, а также определять их местоположение в реальном времени и делать снимки происходящего вокруг, то есть, по сути, подглядывать за маленьким пользователем.

Для активации бэкдора злоумышленникам достаточно лишь отправит на часы специально зашифрованное текстовое послание. Стоит отметить, что производитель часов Xplora уже выступил с заявлением, в котором попытался опровергнуть результаты исследования специалистов.