Хакеры научились похищать данные даже с защищённых USB-накопителей в государственных системах

Этот метод позволяет им обходить все существующие меры безопасности и получать доступ к конфиденциальной информации.

TetrisPhantom использует сложные техники для внедрения в систему и маскировки своей деятельности. Они применяют методы социальной инженерии для того, чтобы заставить пользователей открыть заражённые файлы, которые затем устанавливают вредоносное ПО на компьютер.

После этого хакеры получают полный контроль над системой и могут свободно копировать данные с подключенных USB-накопителей.

Эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что новый метод атаки особенно опасен, поскольку он способен обходить даже самые современные и продвинутые системы защиты.

Хакеры используют различные техники для обеспечения устойчивости своего вредоносного ПО, включая его автоматическое восстановление после удаления.

Для защиты от атак TetrisPhantom эксперты рекомендуют использовать комплексные решения по кибербезопасности, регулярно обновлять программное обеспечение и проводить обучение сотрудников основам безопасности.

Также важно использовать надёжные антивирусные программы и регулярно проводить аудит безопасности системы.