Хакеры научились прятать вирусы в интернет-рекламе

Недавно, например, было обнаружено, что злоумышленники начали использовать интернет-рекламу для распространения шпионского ПО.

Израильская компания Insanet разработала инструмент под названием Sherlock, который позволяет доставлять вредоносный софт через сети онлайн-рекламы, превращая некоторые рекламные объявления в троянские кони.

Данный метод отличается от привычных схем взлома, так как использует рекламные сети, а не уязвимости в устройствах.

Хакер, использующий Sherlock, создаёт специальную кампанию, нацеленную на определённую демографическую прослойку, и размещает объявление, содержащее вредоносное ПО. Как только пользователь просматривает такую рекламу, шпионский софт тайно устанавится на его девайс.

Подобные атаки представляют особую опасность, так как могут быть нацелены на конкретных людей или группы пользователей.

После установки на устройство, вредонос может записывать нажатия клавиш, делать снимки экрана и передавать украденные данные хакеру. Эксперты призывают к осторожности и рекомендуют регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.