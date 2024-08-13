Хакеры научились видеть планировку вашего дома за счёт взлома GPS в смартфоне

Недавнее исследование выявило пугающую проблему: смартфоны могут тайно собирать данные о пользователях и создавать точные карты их жилищ. Использование GPS в различных приложениях позволяет собирать данные о местоположении с удивительной точностью. Эти данные помогают не только отслеживать активность пользователей с точностью до 87%, но и создавать детализированные планы их квартир с погрешностью всего 0,4%.

Оказалось, что примерно 90% пользователей Android подвержены этой уязвимости. Исследователи выражают опасения, что такие данные могли уже быть использованы спецслужбами, например, Агентством национальной безопасности США (NSA), для мониторинга пользователей.

Хотя исследование затронуло только устройства на базе Android, эксперты считают, что iPhone и другие смартфоны, предоставляющие доступ к GPS-данным, могут быть подвержены аналогичной угрозе. Полная защита от таких рисков, по мнению специалистов, возможна только при полном отказе от использования смартфонов. Исследование охватывало данные с различных географических локаций, включая удалённые районы и круизные лайнеры, что подтверждает серьёзность угрозы для конфиденциальности.