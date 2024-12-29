Наука и технологии
Опубликовано 29 декабря 2024, 00:00
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Хакеры научились внедрять фишинговые ссылки в Zoom для кражи криптовалюты

После этого получают контроль над устройством
Аналитики компании SlowMist сообщили о новом всплеске фишинговых атак, направленных на владельцев криптокошельков. Мошенники маскируют фишинговые ссылки под приглашения на видеовстречу в Zoom, и при переходе жертвы по этой ссылке на устройство загружается специальное ПО для кражи данных и взлома криптоадресов.
Хакеры научились внедрять фишинговые ссылки в Zoom для кражи криптовалюты

© Ferra.ru

Для фишинговых ссылок хакеры используют поддельный домен, например app[.]us4zoom[.]us, который максимально похож на настоящую ссылку на конференцию в Zoom. На ресурс Zoom похож и сайт, на который переводит фишинговая ссылка. И по нажатии на кнопку «Начать конференцию» на Zoom загружается установочный пакет вредоноса.

Кроме того, вредоносный софт собирает системную информацию, данные браузера и Telegram, файлы cookie, а также сид-фразы и ключи от криптокошельков. После информация уходит на серверы, которые контролируют хакеры.

Источник:РБК
Автор:Андрей Кадуков
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