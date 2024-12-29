Хакеры научились внедрять фишинговые ссылки в Zoom для кражи криптовалюты

Опубликовано 29 декабря 2024, 00:001 мин.
Хакеры научились внедрять фишинговые ссылки в Zoom для кражи криптовалютыПосле этого получают контроль над устройством
Аналитики компании SlowMist сообщили о новом всплеске фишинговых атак, направленных на владельцев криптокошельков. Мошенники маскируют фишинговые ссылки под приглашения на видеовстречу в Zoom, и при переходе жертвы по этой ссылке на устройство загружается специальное ПО для кражи данных и взлома криптоадресов.
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Для фишинговых ссылок хакеры используют поддельный домен, например app[.]us4zoom[.]us, который максимально похож на настоящую ссылку на конференцию в Zoom. На ресурс Zoom похож и сайт, на который переводит фишинговая ссылка. И по нажатии на кнопку «Начать конференцию» на Zoom загружается установочный пакет вредоноса.
Кроме того, вредоносный софт собирает системную информацию, данные браузера и Telegram, файлы cookie, а также сид-фразы и ключи от криптокошельков. После информация уходит на серверы, которые контролируют хакеры.