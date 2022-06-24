Хакеры не будут взламывать вашу компанию через компьютер. Они взломают её через смартфоны ваших работников

При этом какой-либо конкретной статистики пока нет, но очевидно, что выбор злоумышленников пал на смартфоны потому, что это менее защищённый сегмент. Если за компьютерами внимательно следит служба информационной безопасности компании, то в отношении смартфонов такая практика широко ещё не применяется.

Хакеров, совершающих такие атаки называют АРТ — advanced persistent threat, — термин в кибербезопасности, который обозначает противника, представляющего высокий уровень угрозы. И если раньше они были нацелены на Windows, то сейчас на Android, со всеми вытекающими.

Самая большая ценность для таких хакеров — логины и пароли, открывающие доступ к корпоративным сетям.

«Я бы это связала с тем, что последнюю пару лет множество людей стали работать удалённо. Некоторые вообще работают только со смартфона. А смартфоны для хакеров — менее защищённый сегмент. Если за нашими корпоративными компьютерами наблюдает служба информационной безопасности, то со смартфонами такая практика широко ещё не применяется», — отметила Наместникова.