Наука и технологии
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Хакеры не будут взламывать вашу компанию через компьютер. Они взломают её через смартфоны ваших работников

Таких случаев всё больше
Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова предупредила, что начала прослеживаться тенденция к тому, что хакеры всё чаще атакуют компании с помощью Android-смартфонов сотрудников.
Хакеры не будут взламывать вашу компанию через компьютер. Они взломают её через смартфоны ваших работников

При этом какой-либо конкретной статистики пока нет, но очевидно, что выбор злоумышленников пал на смартфоны потому, что это менее защищённый сегмент. Если за компьютерами внимательно следит служба информационной безопасности компании, то в отношении смартфонов такая практика широко ещё не применяется.

Хакеров, совершающих такие атаки называют АРТ — advanced persistent threat, — термин в кибербезопасности, который обозначает противника, представляющего высокий уровень угрозы. И если раньше они были нацелены на Windows, то сейчас на Android, со всеми вытекающими.

Самая большая ценность для таких хакеров — логины и пароли, открывающие доступ к корпоративным сетям.

«Я бы это связала с тем, что последнюю пару лет множество людей стали работать удалённо. Некоторые вообще работают только со смартфона. А смартфоны для хакеров — менее защищённый сегмент. Если за нашими корпоративными компьютерами наблюдает служба информационной безопасности, то со смартфонами такая практика широко ещё не применяется», — отметила Наместникова.

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