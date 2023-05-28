Хакеры оставили Крым без Интернета на 16 часов

Сообщается, что в общей сложности сбой продолжался в течение 16 часов. На момент написания материала, сетевая инфраструктура полностью восстановлена, несмотря на то, что доступ к информационным сервисам частично ограничен в целях безопасности.

Проблемы с обеспечением интернет-связи возникли на полуострове в пятницу, 26 мая. Кроме того, некоторые мобильные операторы Севастополя и Крыма также столкнулись с нарушениями в связи.

Отключение Интернета в Крыму вызвал серьёзные неудобства для пользователей. В «Миранде-медиа» провели интенсивные работы по восстановлению сетевой инфраструктуры и устранению последствий атаки.

Администрация полуострова и правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента и принимают меры по обеспечению безопасности сети в будущем.