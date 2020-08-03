Хакеры открыли продажу базы данных миллиона российских водителей

Сообщается, что в базе представлены данные о водителях Москвы и Подмосковья, которые, к слову, актуальны на конец прошлого года. Помимо прочего в ней также можно найти номер телефона, дату рождения, а также регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС водителя. Хакеры оценили базу в 1,5 тысячи долларов или приблизительно 110 тысяч рублей.

Эксперты предполагают, что сама база выставлена на продажу сотрудником крупной страховой компании или союза. Также отмечается, что в число потенциальных покупателей базы входят угонщики и злоумышленники, прибегающие к социальной инженерии.