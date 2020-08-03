Наука и технологии
Сегодня 09:28
Хакеры открыли продажу базы данных миллиона российских водителей
В ней находятся данные, актуальные на конец 2019 года
Издание “Коммерсант” опубликовало материал, в котором сообщается о том, что хакеры открыли продажу базы данных миллиона российских водителей. База представляет из себя файл Excel, котором можно найти данные о дате регистрации автомобиля, государственном регистрационном знаке, марке, модели, годе выпуска, фамилии, имени и отчестве водителя.
Сообщается, что в базе представлены данные о водителях Москвы и Подмосковья, которые, к слову, актуальны на конец прошлого года. Помимо прочего в ней также можно найти номер телефона, дату рождения, а также регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС водителя. Хакеры оценили базу в 1,5 тысячи долларов или приблизительно 110 тысяч рублей.
Эксперты предполагают, что сама база выставлена на продажу сотрудником крупной страховой компании или союза. Также отмечается, что в число потенциальных покупателей базы входят угонщики и злоумышленники, прибегающие к социальной инженерии.