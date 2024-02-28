Хакеры перестали работать с разработчиками вирусов-шифровальщиков

Опубликовано 28 февраля 2024, 21:13
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Хакеры перестали работать с разработчиками вирусов-шифровальщиковЧтобы не привлекать внимание
Эксперт по вопросам кибербезопасности Алексей Лукацкий рассказал, что в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению популярности среди хакеров вирусов-шифровальщиков, использующихся для вымогательства.
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По словам эксперта, наблюдается отказ и от использования таких программ, и сокращение объёмов разработки, и найма специалистов для обслуживания таких зловредов. Лукацкий отметил, что таким образом хакерское сообщество само «шифруется», чтобы не привлекать внимание общественности и правоохранителей.
В свою очередь, эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Владимир Ким подчеркнул, что не стоит списывать программы-вымогатели со счетов: хакеры, которые занимаются таким видом кибератак, собираются на отдельных форумах в даркнете. Эксперт сообщил, что в 2023 году на российскую инфраструктуру было совершено 150 кибератак с использованием вирусов-шифровальщиков.