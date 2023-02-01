Хакеры получили доступ к данным пользователей виртуального мобильного оператора Google

Представители поискового гиганта заявили, что она, вероятно, связана с недавним инцидентом безопасности в T-Mobile. Напомним, что взлом оператора позволил злоумышленникам получить доступ к личным данным 37 млн клиентов, включая некоторые банковские данные, даты рождения и данные счетов T-Mobile.

В случае же Google Fi, злоумышленники заполучили доступ к ограниченной информации о клиентах. К таковым относятся номера телефонов, состояние счёта, серийные номера SIM-карт и информацию о тарифных планах мобильных услуг.

Представители IT-гиганта добавили, что хакеры не добрались до система Google или каких-либо систем, контролируемых компанией. Точное количество абонентов Google Fi, пострадавших от взлома, неизвестно.