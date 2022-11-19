Хакеры попытались атаковать радиочастотный центр Роскомнадзора

По информации, злоумышленникам не удалось получить доступ ни к закрытой информации, ни к критически важной инфраструктуре. При этом одна из самых мощных и агрессивных попыток проникнуть в систему наблюдалась ещё в прошлом месяце.

Как отметили в ведомстве, ранее хакерская группа «Киберпартизаны» заявила, что совершила на ГРЧЦ успешную кибератаку и выкачала важные документы, переписку и почты сотрудников, зашифровали рабочие станции и нанесли урон системам. Но, по данным ведомства, ситуация была управляемой, а в процессе проводился анализ действий нарушителей, находившихся в открытом контуре.

«Наша служба противодействия кибератакам зафиксировала применение нарушителями против нас ранее нигде не использовавшуюся уязвимость», — сообщили в пресс-службе ГРЧЦ.