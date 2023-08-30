Хакеры потеряли интерес к России

Это свидетельствует о снижении интереса киберпреступников к нашей стране, согласно аналитикам компании StormWall.

Так, в I полугодии 2023 года на Россию приходилось всего 4,7% всех атак, в то время как год назад этот показатель составлял 8,9%. Теперь в тройке лидеров по числу атак находятся США, Индия и Китай.

Эксперты связывают уменьшение активности в отношении России с потерей интереса со стороны политически мотивированных хактивистов и нехваткой технических ресурсов для организации киберинцидентов.

Чаще всего хакеры атакуют компании из финансовой сферы, телеком-сегмента и развлекательной индустрии. В России основными целями являются финансовый сектор, телеком и ретейл.