По данным исследования, число кибератак в России уменьшилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с усилением мер безопасности и активной работой спецслужб.

Однако, в то же время, многие страны Европы и Азии столкнулись с резким ростом киберпреступлений.

Причины такого перекоса могут быть разными: от изменения тактики хакерских групп до политических и экономических факторов. Важно отметить, что многие страны, ставшие объектами атак, ранее считались относительно безопасными в плане киберугроз.

Эксперты призывают международное сообщество усилить сотрудничество в области кибербезопасности, чтобы противостоять общей угрозе и обменяться опытом в борьбе с подобными атаками.