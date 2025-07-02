Хакеры пригрозили раскрыть переписку помощников Трампа

Опубликовано 02 июля 2025, 14:151 мин.
Хакеры пригрозили раскрыть переписку помощников ТрампаЭто 100 ГБ электронных писем
Хакеры, возможно, связанные с Ираном, пригрозили опубликовать 100 ГБ украденных электронных писем из предвыборного штаба Трампа. Хакеры называют себя группой «Роберт». Они рассказали о наличии внутренних электронных писем от ближайших помощников Трампа.
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Хакеры рассматривают возможность продажи писем, но не предоставили информации о содержимом или покупателях. При этом обозреватели отмечают, что Администрация Трампа стремится преуменьшить значение заявлений хакеров и всячески дискредитировать их.
Портал Gizmodo подчёркивает, что Иран не считается одним из самых опытных кибер-акторов в мире, но группа, которая якобы взломала команду Трампа, использует «хитрые тактики». В частности, в сентябре 2024 года, Министерство юстиции Байдена обвинило трёх иранских хакеров в краже материалов из предвыборного штаба Трампа. К слову, хакеры угрожают продать письма и стороне Байдена.