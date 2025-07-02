Хакеры пригрозили раскрыть переписку помощников Трампа

Хакеры рассматривают возможность продажи писем, но не предоставили информации о содержимом или покупателях. При этом обозреватели отмечают, что Администрация Трампа стремится преуменьшить значение заявлений хакеров и всячески дискредитировать их.

Портал Gizmodo подчёркивает, что Иран не считается одним из самых опытных кибер-акторов в мире, но группа, которая якобы взломала команду Трампа, использует «хитрые тактики». В частности, в сентябре 2024 года, Министерство юстиции Байдена обвинило трёх иранских хакеров в краже материалов из предвыборного штаба Трампа. К слову, хакеры угрожают продать письма и стороне Байдена.