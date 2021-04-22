Хакеры пригрозили выложить секретные документы Apple о новых гаджетах

Известно, что в число украденных документов вошли чертежи и схемы различных гаджетов американского производителя. Помимо прочего хакеры заполучили и “гигабайты личных данных, связанных с несколькими крупными брендами”.

Для подтверждения того, что данные действительно на руках у хакеров, они разметили в даркнете часть схем ноутбуков линейки MacBook.