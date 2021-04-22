Наука и технологии
Сегодня в 08:09
Хакеры пригрозили выложить секретные документы Apple о новых гаджетах
Они украли их у тайваньского поставщика Apple
Стало известно о том, что хакеры группировки REvil выкрали данные тайваньского поставщика Apple - компании Quantra Computer - о новых гаджетах производителя. Злоумышленники требуют у компании выкуп, пригрозив в противном случае выложить секретные данные.
Известно, что в число украденных документов вошли чертежи и схемы различных гаджетов американского производителя. Помимо прочего хакеры заполучили и “гигабайты личных данных, связанных с несколькими крупными брендами”.
Для подтверждения того, что данные действительно на руках у хакеров, они разметили в даркнете часть схем ноутбуков линейки MacBook.
Отмечается, что если компания не выкупит украденные данные до 1 мая текущего года — хакеры опубликуют их.
Известно, что тайваньская Quanta Computer выпускает Apple Watch, Macbook Air и Macbook Pro.