Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 22:50
1 мин.

Хакеры провели DDoS-атаку на сайт для освещающих СВО западных военкоров

Пытаются уничтожить ресурс
Представители информационного агентства International Reporters, которое объединяет работающих в России и освещающих СВО военкоров, сообщили о мощной DDoS-атаке, начавшейся 27 августа и продолжающейся до сих пор.
Хакеры провели DDoS-атаку на сайт для освещающих СВО западных военкоров

© Ferra.ru

Сообщается, что, кроме DDoS-атаки, киберпреступники предпринимают попытки внедрить в инфраструктуру ресурса вредоносный код, чтобы как минимум остановить работу агентства. Но конечная цель злоумышленников — уничтожить информационный ресурс International Reporters.

Атака ведётся с серверов, расположенных на Украине, в Германии, Великобритании, Франции и США.

«Атака осуществлялась несколькими методами, включая массированные DDoS-атаки и попытки внедрения вредоносного кода, с целью не только сделать наш сайт недоступным, но и уничтожить его», — рассказали представители агентства.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#вирусы
,
#DDoS
,
#кибератака
,
#хакеры