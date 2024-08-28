Хакеры провели DDoS-атаку на сайт для освещающих СВО западных военкоров

Сообщается, что, кроме DDoS-атаки, киберпреступники предпринимают попытки внедрить в инфраструктуру ресурса вредоносный код, чтобы как минимум остановить работу агентства. Но конечная цель злоумышленников — уничтожить информационный ресурс International Reporters.

Атака ведётся с серверов, расположенных на Украине, в Германии, Великобритании, Франции и США.

«Атака осуществлялась несколькими методами, включая массированные DDoS-атаки и попытки внедрения вредоносного кода, с целью не только сделать наш сайт недоступным, но и уничтожить его», — рассказали представители агентства.