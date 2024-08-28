Хакеры провели DDoS-атаку на сайт для освещающих СВО западных военкоров

Опубликовано 28 августа 2024, 22:501 мин.
Хакеры провели DDoS-атаку на сайт для освещающих СВО западных военкоровПытаются уничтожить ресурс
Представители информационного агентства International Reporters, которое объединяет работающих в России и освещающих СВО военкоров, сообщили о мощной DDoS-атаке, начавшейся 27 августа и продолжающейся до сих пор.
© Ferra.ru
Сообщается, что, кроме DDoS-атаки, киберпреступники предпринимают попытки внедрить в инфраструктуру ресурса вредоносный код, чтобы как минимум остановить работу агентства. Но конечная цель злоумышленников — уничтожить информационный ресурс International Reporters.
Атака ведётся с серверов, расположенных на Украине, в Германии, Великобритании, Франции и США.
«Атака осуществлялась несколькими методами, включая массированные DDoS-атаки и попытки внедрения вредоносного кода, с целью не только сделать наш сайт недоступным, но и уничтожить его», — рассказали представители агентства.