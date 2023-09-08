Хакеры слили в Сеть данные более 1 млн клиентов МТС Банка

Первый файл, опубликованный хакерами, содержит миллион строк с ФИО, номерами телефонов, датами рождения, полом, ИНН и гражданством клиентов.

Второй файл раскрывает частичные номера банковских карт, даты их выпуска и истечения, а также тип карты.

Ну и, в заключение, третий файл включает в себя 1,8 млн уникальных номеров телефонов и 50 000 адресов электронной почты.

Представители МТС Банка заявили, что утечка произошла не на их стороне, а, скорее всего, у ретейл-компании или поставщика цифровых сервисов. Однако банк не прокомментировал утечку номеров телефонов.

По словам исследователей, полный дамп данных содержит 21 млн строк, что поднимает вопросы о масштабе инцидента.