Хакеры слили в Сеть секретную информацию о базе атомных подлодок и химоружии Великобритании

Хакеры из группировки LockBit опубликовали тысячи страниц секретных данных, касающихся военных объектов страны. Среди разглашённой информации — данные о базе атомных подводных лодок HMNB Clyde и лаборатории химического оружия Porton Down.

Эти сведения могут стать ценным материалом для шпионов и террористов, желающих проникнуть на закрытые территории.

Кроме того, хакеры раскрыли информацию о посте радиоперехвата, тюрьмах строгого режима и секретных объектах в сфере киберзащиты.

Интересно, что хакеры атаковали базы данных компании Zaun, специализирующейся на производстве ограждений для секретных объектов. Британские СМИ и спецслужбы уже начали искать «российский след», хотя пока что улик в этом направлении не найдено.