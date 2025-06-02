Хакеры создают поддельные сайты аренды велосипедов и сапов для кражи денег

С наступлением тёплого сезона в России вырос интерес к аренде велосипедов, самокатов, яхт и другой техники для отдыха на воде. Специалисты BI.ZONE Brand Protection с 20 мая заметили появление более 20 новых доменов, которые подделывают сайты популярных сервисов проката. Мошенники активно используют сезонный спрос, чтобы заманить людей на поддельные сайты и украсть их деньги.

Чтобы привлечь клиентов, злоумышленники предлагают аренду по очень выгодной цене или обещают скидки, которых в реальности не существует. В результате пользователи остаются без денег и без желаемого отдыха. Кроме того, в Telegram появились мошеннические группы и боты, которые предлагают аренду транспорта дешевле официальной стоимости. Популярность Telegram среди россиян, где его используют 74%, делает эту платформу удобным местом для подобных мошеннических схем.

Руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин рассказал, что мошенники быстро подстраиваются под сезонные тренды и создают качественные фишинговые сайты, которые сложно отличить от настоящих. Он советует обращаться только к официальным сервисам и быть осторожными с подозрительно низкими ценами или предложениями по программам лояльности, например, продаже промокодов или аренде через взломанные аккаунты. Такие схемы могут привести к финансовым потерям, утечке личных данных или даже к юридическим проблемам.