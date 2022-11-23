Хакеры стали атаковать россиян реже, но обокрали ещё больше

Именно этим и пользуются мошенники. Но особенность в том, что злоумышленники стали реже атаковать: в III квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года число краж снизилось на 10,3%, до 229,8 тысяч.

При этом воровать начали на большие суммы: суммарный размер ущерба, нанесённый злоумышленниками, возрос на 23,9%, в деньгах почти на 4 млрд рублей.