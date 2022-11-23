Хакеры стали атаковать россиян реже, но обокрали ещё больше

23:12, 23 ноября 2022
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Хакеры стали атаковать россиян реже, но обокрали ещё большеПо данным Банка России
Банк России обнародовал данные о хищении кибермошенниками денег у россиян в 2022 году. Ситуация обусловлена последствиями пандемии, из-за которой граждане привыкли к онлайн-покупкам.
Именно этим и пользуются мошенники. Но особенность в том, что злоумышленники стали реже атаковать: в III квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года число краж снизилось на 10,3%, до 229,8 тысяч.
При этом воровать начали на большие суммы: суммарный размер ущерба, нанесённый злоумышленниками, возрос на 23,9%, в деньгах почти на 4 млрд рублей.
Источник фото:Intellinews.com
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: