Наука и технологии
23:12, 23 ноября 2022
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Хакеры стали атаковать россиян реже, но обокрали ещё больше

По данным Банка России

Банк России обнародовал данные о хищении кибермошенниками денег у россиян в 2022 году. Ситуация обусловлена последствиями пандемии, из-за которой граждане привыкли к онлайн-покупкам.

Хакеры стали атаковать россиян реже, но обокрали ещё больше

Именно этим и пользуются мошенники. Но особенность в том, что злоумышленники стали реже атаковать: в III квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года число краж снизилось на 10,3%, до 229,8 тысяч.

При этом воровать начали на большие суммы: суммарный размер ущерба, нанесённый злоумышленниками, возрос на 23,9%, в деньгах почти на 4 млрд рублей.

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